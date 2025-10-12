©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 夏も終わり、少しずつ涼しくなってきましたね。この夏、私がハマっていたのが“麻辣湯（マーラータン）” 週に一度は食べるほどお気に入りで、まさに夏の定番メニューでした