デスクワーク続きで「姿勢が崩れてきた」「背中が凝り固まっている」という方におすすめなのが、「菱形筋」にアプローチして肩甲骨の動きを取り戻す簡単エクササイズ【ローイング】。菱形筋は肩甲骨の内側にある筋肉で、背中の引き締めだけでなく脂肪を燃やす“褐色脂肪細胞”を活性化させる働きも期待できます。また、猫背や肩こり改善にも効果的です。🌼肩甲骨まわりをゆるめて姿勢美人に！むくみ予防＆上半身痩せに効く