「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催され、10月13日に幕を下ろす大阪・関西万博。終盤は入場できない人が出るほどの大盛況となったが、開催前〜開催直後はネガティブな話題も目立った。【貴重画像】本当はどんな構想だった？「もともと4〜6億だった」という2億円トイレの当初案をじっくり見る三角形の屋根とカラフルなデザインが特徴的な「トイレ5」を設計した建築家の米澤隆さんも、その渦中に巻き込まれた一人だ