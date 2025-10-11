ÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¾×ÆÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¤ª¶â¤ÎÌäÂê¡É¤¬¸½¼Â¤È¤·¤Æ²¡¤·´ó¤»¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿ÍÀ¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âå½þ¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÉÔÎÑÈ¯³Ð¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë°Ö¼ÕÎÁ¤Î¡È¸½¼Â¡É¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¡©¡ÖÎø°¦´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡Î§¾å¡¢¡ÈÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÈÆùÂÎ´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¡É¤³¤È¤ÏÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÂÐ¾Ý¤È