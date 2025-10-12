アルツハイマー型認知症になりやすい人の特徴とは？Medical DOC監修医が解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「アルツハイマー型認知症の初期症状」はご存知ですか？原因についても医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：上田 雅道（あたまと内科のうえだクリニック） 福島県立医科大学医学部卒業。名古屋掖済会病院脳神経内科、豊橋市民病院脳神経内科