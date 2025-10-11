¡Ö¤ªÊ¢¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¤¤¡×¡Ö²¼È¾¿È¤ò¤¹¤Ã¤­¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥è¥¬¤Î´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º¡Ú¥¦¥Ã¥Æ¥£¥¿¡¦¥¢¥·¥å¥ô¥¡¡¦¥µ¥ó¥Á¥ã¥é¥Ê¥¢¡¼¥µ¥Ê¡Û¤Ç¤¹¡£µÓ¤òÂç¤­¤¯³«¤­¡¢¹ø¤ò¤Í¤¸¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆ°¤­¤ÇÂÎ´´¤ò»É·ã¡£¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤È²¼È¾¿È¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤­Äù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡È»þÃ»¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ý¡¼¥º¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£🌼£²½µ´Ö¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¡Ý£µcm¡ßÂÎ½Å£µkg¸º¡££±Æü10Ê¬¤Ç´°Î»¡ÚºÇ¶¯¤ªÊ¢Áé¤»¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¥¦¥Ã¥Æ¥£¥¿¡¦¥¢