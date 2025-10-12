映画『種まく旅人』シリーズ5作目となる『種まく旅人〜醪（もろみ）のささやき〜』の公開記念舞台あいさつが11日、都内劇場にて開催され、主演の菊川怜をはじめ、金子隼也、清水くるみ、朝井大智、篠原哲雄監督が登壇し、撮影現場でのエピソードを語った。【写真】笑顔で撮影を語る菊川怜日本人の食を支える第一次産業を応援するため、「映画を通して第一次産業の素晴らしさや豊かさを伝えていきたい」という故・塩屋俊監督の