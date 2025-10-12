サウジアラビアのアル・ナスルに所属するクリスティアーノ・ロナウド（40）が、サッカー界初のビリオネアとして認定された。ブルームバーグ・ビリオネア・インデックスによると、ロナウドの総資産は14億ドル（約2000億円）に達するという。 【写真】ウズラの卵より大きい！？推定30カラットの婚約指輪すごすぎる この評価には、20年以上にわたる選手としての給与、ブランド契約、投資ポートフ