グループ「F−IV（ファイブ）」のメンバー、チャン・ヘヨンががん闘病中に死亡した。45歳だった。F−IVメンバーのキム・ヒョンスは10日、自身のインスタグラムにチャン・ヘヨンのプロフィール写真とともに「安らかに。天国で会ったらまた歌おう」と投稿した。チャン・ヘヨンはがん闘病の末、6日に死去したという。ネットユーザーは故人のソーシャルメディアのアカウントなどに追悼コメントを残している。チャン・ヘヨンは1981年生