◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦ブルワーズ―カブス（2025年10月11日ミルウォーキー）ブルワーズは11日（日本時間12日）、本拠でカブスとの地区シリーズ第5戦を迎え、7回までにソロ本塁打が3本飛び出し、リードする展開となった。初回にコントレラスが左中間へ先制ソロ。1―1の4回にはボーンが左翼席へ勝ち越しアーチを放った。2―1の7回にはチュラングがバックスクリーンへ豪快な一発を放り込み、本拠ファンは大熱狂。