2025年10月9日、生徒の動きをみる浅田真央コーチ、左は松田悠良アシスタントディレクター（写真：日刊スポーツ/アフロ）（松原孝臣：ライター）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]8月1日に開校、練習風景を初公開10月9日、浅田真央が東京・立川市の「MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI」での練習風景を初めて公開した。「第1章が選手、第2章がショースケーター、そして第3章は指導者として挑戦していきたいという思いがあります