任期満了に伴う神戸市長選が12日告示され、いずれも無所属で、4選を目指す現職久元喜造氏（71）＝公明推薦＝と、元市議五島大亮氏（48）、兵庫県労連事務局長岡崎史典氏（56）＝共産推薦、会社社長木島洋嗣氏（50）の新人3氏が立候補を届け出た。3期12年の久元市政への評価が主な争点で、投開票は26日。久元氏は出陣式で「バランスの取れた発展を目指す町づくりを進めてきた」と強調。自民、立憲民主、国民民主各党の県連も推