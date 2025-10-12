【ワシントン共同】米政府は11日、トランプ大統領が13日にイスラエルとエジプトを訪問すると発表した。イスラエルでは国会で演説し、イスラム組織ハマス拘束下の人質の家族と面会。エジプトでは中東和平に向けた国際会合に出席する。