ポストシーズンに入って極端に成績が落ち込んでいる大谷(C)Getty Images結果以上に内容の悪さが目立つ状況に厳しい声が飛んだ。今季のレギュラーシーズンでリーグ最高勝率を記録したフィリーズとの激闘を制したドジャースは、2年連続でリーグ優勝決定シリーズに進出。投打が噛合ったスター軍団は、21世紀初のワールドシリーズ連覇に向け、突き進んでいる。【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシ