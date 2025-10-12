2大会ぶりのW杯出場を目指しているナイジェリア代表。アフリカ予選グループCで敗退危機にあるチームは、ピッチ外であわやのハプニングに遭遇した。『Premium Times』などによれば、ナイジェリア代表を乗せた旅客機は、フロントガラスが割れたために緊急着陸することになったという。ナイジェリアサッカー連盟は、火曜日のベナン戦に向けて、地元ウヨへ向かった機体のフロントガラスが空中で割れたため、予定より遅延することになっ