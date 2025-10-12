台風23号は四国沖の海上にあって、13日には伊豆諸島にかなり接近する見込みで、暴風や大雨などに厳重な警戒が必要です。台風23号は、四国沖の海上を1時間におよそ25キロの速さで東北東へ進んでいます。このあと暴風域を伴い、発達しながら日本の南を東北東へ進み、強い勢力で13日の明け方から昼前にかけて、伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島で予想される最大瞬間風速は50メートル、波の高さが9メートルとなっています