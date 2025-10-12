斉藤鉄夫公明党代表が１２日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演した。サンジャポ新人ジャーナリストでＴＢＳの佐々木舞音アナウンサーが「高市さんは好きですか？嫌いですか？」と直球で尋ねた。斉藤氏は自民党との連立を離脱したことについて「自民党の政治とカネの問題で私たちが、公明党の支持者が国民の皆さん、有権者に向かって説明しなきゃいけない、言い訳しなきゃいけない。そういう選挙がずっと続いていると『もう