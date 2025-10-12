多くの観光客が訪れる長野市の善光寺の周辺で11日未明、クマが防犯カメラに捉えられました。11日午前2時過ぎ、善光寺周辺に設置された防犯カメラが捉えたのは、一頭のクマです。11日午前2時ごろ、善光寺・仲見世通りの裏のこちらの通りを、クマが歩いて行くのが目撃されました。現場は、観光客で賑わう「仲見世通り」に近い、参拝者向けの宿泊施設が並ぶ通りです。住民：ここに出たの？それは本当に怖いですね。観光客：言葉が出な