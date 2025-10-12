男性に好まれる女性のタイプはさまざまありますが、一緒にいて安心感があり、落ち着いた気持ちにしてくれる「癒し系」の女性は、根強い人気があるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『癒される女性だなぁー』と感じる女性の特徴９パターン」をご紹介します。【１】常にゆっくりと落ち着いた口調で話す「いつもスローペースでおっとりとしている彼女といると、すごく落ち着いた気分になる