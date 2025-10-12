あなたは読めますか？突然ですが、「悍ましい」という漢字読めますか？小説やニュース記事などで、ぞっとするような出来事を表現する際に見かける言葉ですが、普段あまり書かない漢字かもしれません。気になる正解は……「おぞましい」でした！「悍ましい（おぞましい）」とは、非常に不快で、ぞっとするほど嫌悪感を抱く様子を表します。また、程度がひどくて、見るに堪えないという意味合いも持ち、多くの場合、残虐な光景や忌ま