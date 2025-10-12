１０月１２日の京都２Ｒ・２歳未勝利（ダート１８００メートル＝７頭立て）はサイン（牡２歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父キセキ）が逃げ切り、３戦目で初勝利を挙げた。新種牡馬のキセキ産駒はＪＲＡ２７戦目で初勝利となった。勝ち時計は１分５３秒８（良）。今回が初のダート戦だったが、好スタートからハナに立った。直線では終始２番手にいた２着馬に迫られたが、しぶとさを見せ、そのまま先頭でゴール板を駆け抜けた。父の