自民党総裁選は高市早苗氏（64）の勝利で決着し、高市氏の姿を連日テレビで見るようになった。近年は、政治家のファッションも注目の的となっており、総裁選において高市氏を後押ししたとみられる自民党・麻生太郎副総裁（85）の洒落たスーツ姿はSNSでたびたび注目を集め、ファンも多い。【写真】自民党新総裁・高市早苗氏の「ブルベ冬ファッション」一方で、石破茂首相（68）は昨年10月に内閣が発足した際、記念写真でのモー