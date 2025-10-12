あなたは読めますか？突然ですが、「黎明」という漢字読めますか？小説やニュースなど、硬い文章で見かけることがありますが、「れいみょう」などと読み間違えてしまう方も多いかもしれませんね。気になる正解は……「れいめい」でした！「黎明（れいめい）」には二つの大きな意味があります。一つは「夜明け、明け方」という時間帯を指す言葉です。漢字の「黎（れい）」は「黒い」や「夜明けの頃」を意味し、「明」は「明るい」を