10月11日からクライマックスシリーズ（CS）のファーストステージが開幕する。シーズン3位から日本シリーズ進出を狙う巨人・阿部慎之助監督は10月5日、今季出場わずか17試合のベテラン・長野久義をベンチ入りさせる考えを示唆した。そして、過去にもレギュラーシーズンでは出場機会に恵まれなかったにもかかわらず、プレーオフやCSで一躍ブレイクした“秘密兵器”と呼ぶにふさわしい選手が存在した。【久保田龍雄/ライター】【写