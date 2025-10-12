これまで数々のラーメン記事を読んできたが、執筆者の筆が最もイキイキしていると感じるジャンルが、横浜発祥の「家系ラーメン」である。Yahoo!ニュースのコメント欄を見ても、家系ラーメンの記事に対する各人の筆はイキイキとしている。どこの店はどこの出身である、といったウンチクが詳細に書かれており、活気があるのだ。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】【写真】見ると食べたくなる？自由度が高いラーメンのジャンル