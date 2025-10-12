タイガースの先発右腕ジャック・フラーティ投手（29）は、2026年のプレーヤーオプションを行使するかどうかまだ決めていないと大リーグ専門局「MLBネットワーク」のジョン・モロシ記者が11日（日本時間12日）に自身のXで伝えた。フラーティは2024年はタイガースとドジャースで投げ、162回、13勝7敗、防御率3.17と復活し、FA市場に出た。しかしながら本人が望んでいた長期契約は得られず、タイガースと2年総額3500万ドル（約52