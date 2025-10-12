記者団の取材に応じる公明党の斉藤代表＝12日午前、東京都千代田区公明党の斉藤鉄夫代表は12日、企業・団体献金の規制強化に関する政治資金規正法改正案を巡り「できるだけ早く、次の臨時国会でも各党合意が得られれば成立させるべきだ」と東京都内で記者団に述べた。比較第1党の自民党と協議したいとする一方、「政治資金の透明化を進めることが目的であり、野党案をまとめることも一つの選択肢だ」とも語った。公明は、自民