イタリア発のランジェリーブランド「Intimissimi（インティミッシミ）」が、日本初のローカルアンバサダーとしてKōki,さんを迎えました。ブランドを象徴するロングセラー「Pretty Flowers」コレクションを中心に、感性と自信をテーマにした新キャンペーン「高鳴りを、信じて。」が始動。内側から美しさを引き出す世界観と、Kōki,さんの洗練された魅力が融合した注目の取り組みです