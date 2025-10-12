ドラマや映画に登場する美容外科医といえば、知性と洗練された雰囲気を兼ね備えた、魅力的な存在として描かれることが多いものです。そんな役柄が最も似合いそうな男性芸能人と聞かれたら、誰を思い浮かべますか。「美容医師が似合いそうな男性芸能人」について全国の男女にアンケートを取った結果、最も票を集めたのは、俳優の木村拓哉さんでした。【写真】美容外科医役が似合う男性芸能人ランキングこの調査は、株式会社NEXERと