車のエアコンには内気循環と外気導入があります。普段車に乗っているとき、この2つの機能を上手に使い分けていますか？あまり気にしていない人もいるかもしれませんが、エアコンへの負荷や車内の環境を考えると、使い分けた方がよいシーンがあるそうです。栃木県那須塩原市で車の販売や点検などを行う、「株式会社おまかせオート石川」代表・石川博之さんに車のエアコンの内気循環と外気導入についてお聞きしていきます。エアコ