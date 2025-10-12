長年、子育てに専念してきた主婦が、子どもたちの巣立ちをきっかけに燃え尽きや喪失感に襲われる――その名も「空の巣症候群」。親としての役割を終えた瞬間、彼女たちに突き付けられるものとは、いったいなんなのか。 【画像】50代が陥る中年クライシスを扱った漫画『50歳、その先の人生がわからない』 その孤独や不安を赤裸々に描き出した新連載コミック『50歳、その先の人生がわからない』の作者・「とげと