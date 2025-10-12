＜スペインオープン3日目◇11日◇クラブ・デ・カンポ・ビラ・デ・マドリード（スペイン）◇7154ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。27歳のマルコ・ペンジ（イングランド）がトータル16アンダー・単独首位をキープし、今季3勝目に王手をかけた。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化トータル12アンダー・2位にジョエル・ガーバック（スイス）。トータル11アンダー・3位タイにはパトリ