「ナ・リーグ・地区シリーズ、ブルワーズ−カブス」（１１日、ミルウォーキー）カブスの鈴木誠也外野手が１点を追う六回の第３打席で痛烈な打球を放つも左飛に倒れた。この回、剛腕新人のミジオロウスキーからアシュビーにブルワーズはスイッチ。すると先頭のブッシュが中前打で出塁し、続くホーナーは死球を受けて一、二塁と好機を拡大した。タッカーは空振り三振に倒れてしまうと、ブルワーズはパトリックを投入してきた。