元衆議院議員の杉村太蔵氏（４６）が１２日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。自公連立が解消したことについてコメントした。１０日、公明党の斉藤鉄夫代表が自民党の高市早苗総裁と会談し、自民との連立政権から離脱すると伝えた。公明党は高市氏に対して靖国参拝、過度な外国人排斥、政治とカネという３つの懸念を伝えていた。杉村氏は「斉藤代表が『どなたが総裁になっても同じだった』というお話でしたけど、そう