手島千尋アナウンサーがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「防災 FRONT LINE」（毎週土曜 8:25〜8:30）。今回の放送では、企画展「そのとき、どうする？展 -防災のこれからを見渡す-」について取り上げました。※写真はイメージです今回は、東京・六本木にある21_21 DESIGN SIGHT（GALLERY1＆2）で11月3日（月・祝）まで開催されている企画展「そのとき、どうする？展 -防災のこれからを見渡す-」について紹介します。こ