舞台と映画で活躍していた女優、太地喜和子さんが突然この世を去ったのは1992年10月13日のことだった。年を重ねるごとに女優としての実力とオーラを輝かせていた太地さんは、まさに大輪の花。異性関係のゴシップも多かったが、彼女の本領は言うまでもなく“芝居”だ。「週刊新潮」のバックナンバーから、「骨の髄まで女優だった」というその生涯と演技を振り返る。＊＊＊（以下、「週刊新潮」1992年10月22日号「不慮の死を遂げ