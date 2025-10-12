スワンSの三連単的中戦術 【軸馬・相手馬の狙い方】 これまで好走のなかったサマースプリント組や、中２週の馬が24年に上位を占めたことで難易度が高まり、人気・ステップからは軸を決めづらくなった。 そんな中、24年は騎乗がなかった岩田康騎手が［2・1・4・1］とレース相性抜群で出走馬がいれば有力な軸。 不在ならＧⅠ組、３・５歳馬あたりを候補として、軸が決まればマルチで手広く行くのがいいだろう。