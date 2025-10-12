津山市高野山西の建物火災午前9時半ごろ撮影 12日午前9時半ごろ、津山市高野山西の倉庫から「黒い煙が出ている」と近くに住む男性から119番通報がありました。 消防によりますと、火事があったのは木造平屋建の倉庫で、約1時間半後に鎮火しました。 けが人はおらず、付近の建物への延焼の危険性もないということです。