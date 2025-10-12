◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）最終ラウンド（Ｒ）は濃霧による視界不良のため、午前７時３０分を予定していたスタート時間が大幅に遅れている。規定ホール数終了を目指すため、セカンドカットを実施。第２Ｒ終了時点で４アンダー２３位タイまでの３０人で競技を行うが、当初より４時間遅れの１１時３０分にスタートする予定。３アンダー以下