１０日、共同記者会見でカシス氏（右）と握手を交わす王毅氏。（ベリンツォーナ＝新華社記者／連漪）【新華社ベリンツォーナ10月12日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は10日、スイスのベリンツォーナで同国のカシス連邦参事兼外相と共同記者会見に臨んだ。１０日、共同記者会見に臨んだ王毅氏。（ベリンツォーナ＝新華社記者／連漪）