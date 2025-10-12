双子を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが、インスタグラムを更新。産後の「あれこれ」について「絵日記」を投稿しました。【写真を見る】【 中川翔子 】 「今は川の字で３人並んで一緒に寝てるめちゃくちゃ不思議であたらしい気持ち」 「産後あれこれ」を絵日記で公開中川翔子さんは「さく乳中は眠れないし手を使えるから絵日記チャンス」と綴ると、絵日記をアップ。投稿された絵日記では、「産後あれこれ」として「★３