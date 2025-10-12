ドジャース、タイラー・グラスノー投手の婚約者・メーガンさんが１１日（日本時間１２日）、自身のインスタグラムに新規投稿。髪を束ねて印象激変となった右腕のオフショットを公開した。オープンカフェで食事している様子を公開したメーガンさん。グラスノーはウエーブがかかったロングヘアをきれいにまとめており、別人級に。さわやかなイケメンに変貌したため、フィアンセも写真にグラスノーのアカウントをタグ付けする措置