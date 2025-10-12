11日朝に大阪・泉南市で開催されていた祭りで、26歳の男性が巡行していたやぐらにひかれ、死亡しました。11日午前7時すぎ、泉南市岡田で行われていたやぐら祭で「やぐらの車輪に男性がひかれた」と消防に通報がありました。警察によりますと、ひかれたのは泉南市に住む高橋海斗さん(26)で、病院に運ばれましたが、頭や腹など全身を強く打っていて、まもなく死亡が確認されました。当時、高橋さんを含め30人ほどでやぐらをひいてい