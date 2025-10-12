けさ（12日）午前5時40分ごろ、岡山県備前市日生町寒河のJR赤穂線・日生～寒河間で、日生発（5:41）播州赤穂行き（5:54着）の上り回送列車（6両編成）の運転士から「線路内でシカと思われる動物と接触し、行き過ぎて停車した」と指令所に連絡がありました。 運転士が確認したところ、シカが線路内にいて、運転に支障があることが判明したことから、JR赤穂線は播州赤穂～日生間で始発から上り・下りともに運転を見合わ