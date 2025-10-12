下腹部の痛みを感じてからわずか1ヶ月弱で、お腹が妊婦のように膨らんだこずえさん（仮称）。検査の結果は卵巣がんで、腸や腹膜への転移も見つかりました。「なんで私が？」という思いと闘いながら、抗がん剤治療と大手術を乗り越え、現在は食事療法で体調を整えています。キノコや海藻、玄米などをバランスよく取り入れ、毎朝の快便を健康のバロメーターに。卵巣がんと向き合いながら、美味しく楽しく食べることを大