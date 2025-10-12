元妻を脅迫したとして、男が逮捕されました。 脅迫容疑で逮捕されたのは、倉敷市中庄の無職の男（28）です。 警察によりますと、男は10月9日夕方、元妻で倉敷市の無職の女性（26）に対して、「家を燃やす」旨のSNSのメッセージや、元妻の家を撮影した画像を送信するなどして、脅迫した疑いです。 女性からの被害の相談を受けた岡山東警察署が、捜査を行って男の容疑を特定し、昨夜逮捕しました。調べに対して男は「間違い