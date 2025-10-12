仕事中に感じた右足の違和感が、夜には足を引きずるほど悪化。救急外来を受診した塩見さんは、「慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）」という難病と診断されました。「完治しない」という宣告に精神的にどん底まで落ち込みながらも、血液浄化療法やステロイド治療に耐える日々。2人の娘の存在だけが心の支えとなった塩見さんが、病気を通して得た新たな視点と向き合う、静かなる闘病の記録をご紹介します。 体験者プロフィ