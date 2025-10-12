2025年10月10日、韓国・京郷新聞は「全国のあちらこちらに見られる極右・中国嫌悪の文言が書かれた横断幕について、見たことがある人の10人に8人は不快に感じたことが分かった」と伝えた。極右・嫌中横断幕は第21代大統領選期間中に爆発的に増え、現在も至る所で見られる。「愛国横断幕キャンペーン」というウェブサイトで申請し費用を支払うと、「明日へ未来へ党」名義で設置されるという。「中国人留学生は100％、潜在的スパイ」