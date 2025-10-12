「第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会 2025」が11日、インド・ブバネーシュワルで開幕した。今回は団体戦のみの開催となっており、日本勢の上位進出に期待が高まっている。2連覇を狙う日本女子は、準々決勝で北朝鮮との対戦が決定。難敵との戦いを前に、中国メディアがこの注目の一戦を展望している。 ■準々決勝で実現の注目一戦 日本女子は前回大会の決勝で、50年ぶりに中国を撃破しての金メダルを獲得。今大会も連覇