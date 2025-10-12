ZOZOTOWNの20周年を記念して、10月12日・13日にKアリーナ横浜で開催される「ZOZOFES」。ファッションサイトが大型音楽フェスを企画した意図は何なのか、そしてその見どころとは。株式会社ZOZOディレクターの中川氏とブロック長の西尾氏にお話を伺った。ZOZOの中川氏と西尾氏に「ZOZOFES」の見どころとこだわりを聞いた○実は創業時から音楽と繋がりのあったZOZOZOZOが運営する「ZOZOTOWN」は、世代を問わず多くの方が利用している